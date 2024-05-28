Угорщина блокує 6,5 млрд євро військової допомоги ЄС Україні

Дискусія в Раді ЄС із закордонних справ загострилася

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що виділення коштів у розмірі близько 6,5 мільярда євро на військову допомогу Україні є неприйнятним для його країни. Про це він сказав під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, де міністри держав Євросоюзу обговорювали надання допомоги Україні через Європейський фонд миру.

Глава угорського МЗС не вийшов до ЗМІ, але написав у соцмережах, що зіткнувся з "величезним тиском" з боку колег.

▶ ️У суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з ЄФМ по 500 мільйонів євро кожний, а також п'ять мільярдів євро з нового фонду допомоги для України, нещодавно заснованого в рамках ЄФМ. Під питанням залишається і використання Євросоюзом надприбутку від заморожених активів центрального банку Росії для закупівлі озброєнь для України.

За словами верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, Рада затвердила правові документи щодо використання надзвичайних доходів від заморожених активів центробанку РФ, що раніше політично погодили лідери членів Євросоюзу. Однак це лише частина домовленості, де йдеться про те, як ці кошти надходитимуть до ЄФМ, пояснили джерела, близькі до процесу переговорів.

Тепер країнам необхідно домовитися про те, як ці кошти виплачуватимуться з ЄФМ.

"Звідси зростаюче розчарування: всі погодилися з ідеями і принципами, але тепер дехто використовує своє право вето, щоб не допустити виділення наявних грошей", - сказало джерело.

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Это ж вообще цирк - наполнять фонд помощи Украине миллиардами можно, а тратить их на помощь Украине нельзя.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14486

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