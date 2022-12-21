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Україна нам не союзник, її силоміць намагаються нам підсунути, — президент Хорватії Міланович
ЄС ставиться до Хорватії як сліпоглухонімих, і ми не вважаємо Україну нашим союзником, — так відреагував президент Хорватії, звертаючись до прем'єр-міністра, який виступив з ініціативою проголосувати за навчання бійців ЗСУ в їхній країні.
Прем’єр натомість вважає, що Міланович путінофіл. На щастя, президент Хорватії не є главою виконавчої влади.
Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/11457
Темы: війна, пропаганда, україна, хорватія