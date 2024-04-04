«Україна – терористична держава». Це – маячня

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Брехня: українська влада продовжує вести терористичну діяльність. Таку заяву прессекретаря путіна пєскова поширюють російські ЗМІ.

Правда: російська пропаганда не зупиняється і посилено будує образ України як «терористичної держави».

Однак Європарламент під час пленарного засідання у листопаді 2022 року визнав (https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3620258-evroparlament-viznav-rosiu-derzavousponsorom-terorizmu.html) саме росію державою-спонсоркою тероризму і висловив солідарність з народом України та іншими жертвами російської агресії.

Доволі іронічно, що терористична держава висуває Україні звинувачення у тероризмі, водночас завдаючи ракетних та бомбових ударів по її критичній та цивільній інфраструктурі.

Джерело: https://t.me/spravdi/37726

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