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Ущерб экологии Украины в результате российской агрессии оценивается в десятки миллиардов долларов

Ущерб экологии Украины в результате российской агрессии оценивается в десятки миллиардов долларов

В результате полномасштабной войны рф против Украины сумма ущерба экологии составила 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой находятся миллионы гектаров природных заповедников. Об этом сообщил министр бороны Украины Алексей Резников.

«Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой миллионы гектаров природных заповедников. Статья 55 Первого протокола запрещает вести войну против природной среды путем репрессий, но Россию это не волнует», – написал Резников в Twitter.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11542

Новости портала «Весь Харьков»

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