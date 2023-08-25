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Уверен, все до дыр протёрли опубликованное видео операции ГУР МО в Чёрном море

Уверен, все до дыр протёрли опубликованное видео операции ГУР МО в Чёрном море

Но, лично меня заинтересовал вот этот момент в почти трёхминутном ролике.

Дело в том, что на нём запечатлён обстрел наших бойцов российским истребителем Су-30СМ. И интересно вот, что...

Истребитель, явно отправленный на перехват наших спецназовцев, ведёт огонь по ним из 30-мм автоматической пушки ГШ-30-1. Данная пушка является штатным вооружением Су-30, но это оружие, скажем так, ближнего боя. Эффективная дальность её применение 1 200 метров, при максимальной - 1 800.

То есть, для того, чтобы применить пушку, Су-30 должен был войти в максимально экстремальную зону поражения из ПЗРК! Из чего возникает вопрос, а как же ракетное и бомбовое вооружение? То, что высокоточное и не имеющее аналогов в мире? Абсурдное применение Су-30 вызывает вопросы об их полной боеготовности и даже больше... боеспособности.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19952

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