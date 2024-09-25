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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.09.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 646400 (+1250) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8815 (+15) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17304 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 18549 (+74) од,

РСЗВ / MLRS – 1199 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 952 (+0) од,

літаків / aircraft – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 15879 (+115),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25248 (+73) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3168 (+13)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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