Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.09.24
особового складу / personnel ‒ близько/ about 646400 (+1250) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8815 (+15) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17304 (+12) од,
артилерійських систем / artillery systems – 18549 (+74) од,
РСЗВ / MLRS – 1199 (+1) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 952 (+0) од,
літаків / aircraft – 369 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 15879 (+115),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2595 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25248 (+73) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3168 (+13)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua