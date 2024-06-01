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Збито 35 ракет та 46 ударних БПЛА

Збито 35 ракет та 46 ударних БПЛА

У ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., акваторія Каспійського моря (рф);

- 4 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);

- 1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);

- 10 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

- 47 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків Приморсько-Ахтарськ (рф).

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 4 крилаті ракети «Калібр»;

- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

- 46 ударних БпЛА типу «Shahed».

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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