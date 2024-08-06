Збито 4 ракети та 15 ударних БПЛА

У ніч на 6 серпня 2024 року противник ударив 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. (рф), 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда (ТОТ українського Криму), Курськ (рф).

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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