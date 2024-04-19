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Bloomberg: россия готовится набрать еще военнослужащих по контракту, чтобы избежать новой волны мобилизации

Bloomberg: россия готовится набрать еще военнослужащих по контракту, чтобы избежать новой волны мобилизации

По крайне мере пока.

Источники издания сообщают, что власти рассчитывают на постепенное увеличение армии в условиях, когда Москва сохраняет преимущество в боеприпасах и может продолжать наступление.

Ежемесячно в российские войска набирается около 30 000 новобранцев, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Если такие темпы сохранятся, то в течение года ВСрф смогут пополнить ряды больше чем на 300 000 человек. Такие цифры совпадают с оценками возможной второй волны мобилизации.

По оценкам проекта Re:Russia, с начала года регионы увеличили выплаты за подписание контракта на 40%, в среднем до 470 000 рублей. Это без учета федеральной выплаты в 195 000 рублей.

Джерело: https://t.me/gulagru/66170

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