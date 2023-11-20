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Большая политика без России

Большая политика без России

Главная международная встреча 2023 года произошла в Сан-Франциско. Здесь на Саммите АТЭС президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин обсудили ключевые вопросы текущей повестки. На важнейшем мероприятии не было российского президента Путина, соответсвенно это дает основания считать о выпадении Москвы из процессов реального влияния на глобальные вопросы. Репутация Кремля снова попала под удар из-за невыездного статуса Путина, на которого выдан ордер об аресте Международного уголовного суда. Соответсвенно, также как и в случае с БРИКС, из-за путинской неполноценности, РФ оказалась не удел теперь еще и в регионе АТР. Так военные преступления режима и провальная война против Украины ставят крест на глобальных российских геополитических амбициях.

Действительно встреча Байдена и Си, если отбросить наслоения информационной шелухи и пересудов во многом стала приговором для России. Пекин и Вашингтон вступили на путь хрупкой деэскалации и разрядки, исходя из примата экономических взаимозависимостей, существующих между странами. В отличие от кремлевского безумца, который радуется, что его страна по теневым схемам разбазаривает дефицитные природные ресурсы с большим дисконтом, китайские товарищи настоящие прагматики, способные распознать где, когда и как можно лучше поживиться.

Перед президентскими выборами 2024 года в США в КНР размышляют о сделке с американцами по восстановлению биполярного мира. При этом инициаторами выступают китайцы, которые хорошо осознают: в случае второго пришествия к власти Трампа, произойдет ухудшение отношений, а потому лучше уже сейчас подстелить соломку. Здесь у Си пролегает дополнительная линия разлома в отношениях с Путиным, который как раз делает ставку на антикитайского и антииранского кандидата. О какой-то самостоятельной роли Москвы тут вряд ли можно вести речь, если действующий горе-руководитель в буквальном смысле пускает страну по рукам.

Саммит АТЭС окончательно показал, что с голосом РФ можно не считаться, реализуя план «Большой двойки». Здесь сразу ряд важных факторов. Начать следует с военного ослабления российской армии. Складывается такое ощущение, что Путин и выходцы из ФСБ опасались военного переворота, а потому поручили Шойгу и Герасимову привести ВС в состояние сильного ослабления, одновременно дискредитируя генералитет. По данным немецких источников понадобился где-то 6-10 лет для восстановления военного потенциала России до уровня, когда она могла бы из себя представлять военную угрозу НАТО. По странному стечению обстоятельств данный срок совпадает с примерным временем нахождения Путина при власти. Соответсвенно план Лубянки заключался в нейтрализации армейских круг для поддержания жизнеспособности чекистской диктатуры.

Побочным эффектом разрушения армии стало обрушение международного влияния РФ. В случае завершения войны в Украине открылась бы возможность не только для наращивания военного ресурса страны, но и возврат к статусу посредника в контактах между КНР и США, конечно уже без Лаврова, а с новой командой в МИД. Сейчас же путинщина, умытая кровью, просто пугало для всех, тогда как Китай стал серьезным посредником в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Очевидно произошло это как раз за счет России.

На фоне всего этого особенно унизительным выглядит обсуждение российского досье в Сан-Франциско в свете военной помощи путинской армии со стороны Северной Кореи. В частности Вашингтон намекает китайцам, что в их интересах закрыть данную лавочку. Так выглядит нивелирование роли РФ в мире, которое в новые сроки действующего узурпатора только резко усилится.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/864

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