Испанские социалисты договорились с сепаратистами Каталонии о формировании правительства

Действующий премьер-министр Испании Педро Санчес получил возможность остаться на своем посту еще на один срок после того, как его Социалистическая партия (PSOE) в четверг заручилась поддержкой каталонских сепаратистов для формирования правительства.

В соглашение был включен закон об амнистии лиц, привлеченных к ответственности за попытки отколоть Каталонию от Испании, говорится в совместном партий, с которым ознакомился Рейтер.

Даже при поддержке депутатов парламента от каталонской партии Junts социалистам всё еще не хватает голосов для абсолютного большинства в парламенте и формирования правительства. Пять голосов они могут получить от Баскской националистической партии (PNV), которая предварительно предложила свою поддержку.

Коалиция должна быть собрана до 27 ноября, иначе автоматически будут назначены новые выборы.

На досрочных выборах в июле испанские избиратели не отдали абсолютного большинства голосов ни одному из альянсов, хотя перед голосованием ожидалось, что консерваторы из Народной партии смогут сформировать правительство в коалиции с ультраправыми.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»