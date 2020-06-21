Кабмин существенно повысил зарплаты медикам — Степанов

Правительство также урегулировало вопрос финансирования стажировку врачей-интернов

19 июня Кабинет министров на заседании решил повысить с 1 сентября текущего года заработную плату медикам второго и третьего звена.

Об этом сегодня, 20 июня, на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, зарплаты врачей специализированных и высокоспециализированных медучреждений будут увеличены на 70% к их тарифной ставки (в среднем на 3,5 тысячи грн), среднего медицинского персонала — на 50% от минимальной зарплаты, младшего медперсонала — на 25% от минимальной зарплаты.

По словам Степанова, правительство также урегулировало вопрос финансирования стажировку врачей-интернов.

Кроме этого, Кабмин повысил тарифы на лечение острого инфаркта и острого мозгового инсульта до уровня, который позволит полностью покрыть стоимость лечения этих болезней.

Степанов подчеркнул, что в Украине 65% смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19.

Как сообщалось ранее, 30 апреля сотрудники Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышли на протест и отказываются работать за зарплату в размере 3-5 тысяч грн в условиях распространения коронавируса.

Источник: delo.ua

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