кремль завершает тотальную милитаризацию

путину показалось мало само наличие множества детских и юношеских общественных организаций, занятых фактически военной подготовкой детей и молодежи к военной службе. Теперь сделали обязаловку.

путин внёс поправки в закон «Об образовании в рф», который предусматривает переименование дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Предмет введут в школьную программу с 1 сентября нынешнего года он будет обязательным для учащихся средних и старших классов.

Руководитель комитет Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что «в новый курс войдёт начальная военная подготовка, физическая и начальная строевая подготовка, курс бытовой безопасности, изучение разных чрезвычайных ситуаций, поведения в них, научат пользоваться аптечкой и оказывать первую помощь».

Работники «просвещения» тут же заявили, что «новый предмет смогут преподавать ветераны СВО, ветераны боевых действий из числа добровольцев и ополченцев». А «центры переподготовки участников СВО для преподавания в школах создадут во всех педагогических вузах рф». Понятно, чему научат детей бывшие головорезы.

Фактически путинская власть возвратила россию в Советсткий Союз, а по уровню милитаризации страны и шовинистической пропаганды «русского мира» далеко обогнала фашистскую Германию. Но и этому скоро наступит конец!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1827

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