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Мережею ширяться новини, що Британія «заохочує» Україну до терактів у росії. Це – ворожий фейк

Мережею ширяться новини, що Британія «заохочує» Україну до терактів у росії. Це – ворожий фейк

Брехня: Лондон заохочує Київ до нападів на мирних жителів рф. Пропагандисти стверджують, що про це свідчить цитата міністра закордонних справ Британії Клеверлі.

Правда: Клеверлі сказав, що Україна має законне право захищатися від російських окупантів і може «використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність рф спрямовувати силу на саму Україну».

Йдеться не про «теракти», а про захист від неспровокованого нападу росії, зазначили журналісти StopFake.

Відповідно до 51 статті статуту ООН про право на самооборону, Україна, відбиваючи російську агресію, не зобов’язана обмежуватися завданням ударів по російських військових об’єктах виключно на своїй території.

Саме росія розв’язала широкомасштабну війну проти України і тому російські військові бази, а також інші стратегічні об’єкти рф, є законною ціллю для ЗСУ.

Джерело: https://t.me/spravdi/29941

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