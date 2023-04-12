На розмінування України знадобиться близько 5 тисяч фахівців і 30 років, - Резніков

Глава Міноборони під час брифінгу в Media Center Ukraine - Odesa зазначив, що також знадобляться оператори з інших країн.

"У наших планах утворити потенціал щонайменше 5 000 українських фахівців, які займатимуться розмінуванням. Це не враховуючи фахівців з інших країн. Сучасні технології виявлення мін, наприклад дрони (водні, підводні, авіаційні та наземні), можуть скоротити цей процес, але все одно обсяг роботи дуже великий. Це шалений виклик для відновлення України", - заявив Резніков.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/105865

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