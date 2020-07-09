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Президентом ДП "Антонов" офіційно став Олександр Лось

Президентом ДП Антонов офіційно став Олександр Лось

Державний концерн "Укроборонпром" офіційно призначив Олександра Лося президентом Державного підприємства "Антонов".

Наказом генерального директора ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса від 7 липня 2020 року президентом ДП "Антонов" призначений 42-річний Олександр Лось, представник нового покоління антонівців, який раніше займав посаду віце-президента з проектування Підприємства та в період з 9 червня до 7 липня тимчасово виконував обов’язки президента ДП "Антонов".

За 18 років роботи на авіапідприємстві Олександр Лось пройшов шлях від інженера до головного конструктора і віце-президента ДП "Антонов". Його досвід та знання в авіабудівній галузі забезпечать продовження усіх конструкторських та виробничих напрацювань легендарного українського авіагіганта.

Як уже неодноразово зазначалося Концерном раніше, оновлення керівного складу державного підприємтсва дозволить вибудувати прозорі процеси корпоративного управління, здійснити необхідні для залучення іноземного капіталу фінансові аудити та пришвидшити темпи виготовлення літаків лінійки "Ан".

Олександр Донець, який очолював ДП "Антонов" з 2018 року та після звільнення у червні 2020 року намагався двічі через суд відновитися на посаді, відкликав усі свої вимоги та позови щодо підприємства.

ДК "Укроборонпром" у повній мірі виконав свої зобов’язання перед колишнім президентом ДП "Антонов", передбачені трудовим законодавством та контрактом.

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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