ЄС домагається вивезення зерна з України

Ідеться про вирішення логістичних проблем та тиск на Росію. Мета Брюсселя - знайти вирішення проблем та покращити транспортну ситуацію до 15 вересня.

Серед іншого головний дипломат ЄС Жозеп Боррель надіслав листа до країн, які традиційно закуповують українське зерно. Він пояснює, що Росія - головний бенефіціар блокування "зернової угоди". Україна - її основна конкурентка на цьому ринку.

У листі наведено такі дані: з 1 липня 2022 по 30 червня 2023 експорт пшениці з РФ склав близько 45 мільйонів тонн. Це понад +10%, ніж у середньому за попередні роки.

За цими даними, доходи Росії від експорту добрив у 2022 році підвищилися на 150% через зростання цін.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15054

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