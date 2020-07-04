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Шмигаль: В Україні посадили більше лісів, ніж вирубали

Шмигаль: В Україні посадили більше лісів, ніж вирубали

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що останні 10 років площа відтворених лісів в Україні перевищила площу вирубок.

Джерело: прем’єр з трибуни Верховної Ради 3 липня

Пряма мова: "Ми бачимо зміни клімату, які призвели до підняття рівня води. Ми бачимо зменшення незаконних вирубок лісів, але боротьбу з цим явищем необхідно завершити. Запроваджено тотальне електронне чіпування деревини, електронні аукціони…

Стосовно відновлення лісів, то усі суцільні зруби лісівники відновлюють. За весну цього року відновлено, за офіційними даними, 32,3 тисячі гектарів лісу. Співвідношення площі створення лісів за 10 років перевищило площу суцільних вирубок. На жаль, все ще є незаконні вирубки, які при інвентаризації лісів треба заоблікувати і мати розуміння, який об’єм насаджень має відбуватися в Україні".

Деталі: Також прем’єр розповів, що ліс міг ввібрати лише 10% опадів, які спричинили повінь на Західній Україні. Зокрема, за даними Держлісагентства, кількість опадів, яка випала на Івано-Франківщині, склала 2,8 млрд м.к.

Шмигаль повідомив, що влада виділила на подолання наслідків повені за заході України, компенсацію людям та на проведення комплексу превентивних заходів, аби не допустити затоплень у майбутньому:

— Закарпатській області 30 млн гривень,

— Івано-Франківській – 480 млн гривень,

— Львівській - 10 млн гривень,

— Чернівецькій – 30 млн гривень.

Також держава забезпечить допомогу сім’ям людей, що загинули, у розмірі 200 тисяч гривень, власникам житлових будинків, які повністю зруйновані – 300 тисяч гривень на сім’ю, сім’ям на капітальний ремонт – 50 тисяч гривень, на відшкодування втрат пошкоджених будинків – 20 тисяч гривень.

За словами прем’єра, окремо Міністерству захисту довкілля виділили 122 млн гривень для Держлісагентства та Держагентства водних ресурсів для відновлення дамб та зруйнованої інфраструктури.

Крім того, для державної служби з надзвичайних ситуацій виділили 41 млн гривень, для Нацгвардії – 22 млн грн, для Нацполіції – 19 млн грн. Шмигаль пояснив, що це витрати на пальне для цих служб, які за допомогою спецтехніки, допомагали долати наслідки повені та наразі забезпечують провізією відірвані від цивілізації населені пункти.

Шмигаль додав, що це остаточна сума, яку влада виділила на подолання наслідків негоди.

Наразі, за його словами, в Україні ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплення, для яких складатимуться карти загроз і ризиків затоплення.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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