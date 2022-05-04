Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:48
Просмотров: 76

Щодо офіційних Telegram-каналів державних установ - ГУР

Щодо офіційних Telegram-каналів державних установ - ГУР

У цей складний час безперервної дезінформації з боку росії та популяризації Telegram, як найактуальнішого джерела інформації пропонуємо такі офіційні верифіковані Telegram-канали державних установ:

@DIUkraine – Головне управління розвідки України;

@SBUkr – Cлужба безпеки України;

@UA_National_Police – Національна поліція України;

@spravdi – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;

@verkhovnaradaukrainy – Верховна Рада України;

@dsszzi_official – Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;

@DPSUkr – Державна прикордонна служба України;

@CenterCounteringDisinformation – Центр протидії дезінформації при РНБО України;

@CinCAFU – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Підтримайте зазначені установи своєю підпискою!

Україна має будувати надійний інформаційний щит!

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украинский тартан стал хитом в Шотландии, - France 24
Сегодня 13:22    101
Російські загарбники женуть додому каравани з «грузом 200»
Сегодня 12:58    114
Непобедный антигламур
Сегодня 12:44    116
Оновлення затримок поїздів станом на 12:30
Сегодня 12:43    94
Рашисти готують «парад» у зруйнованому Маріуполі
Сегодня 11:31    145
220 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ, более 407 - ранены
Сегодня 10:22    120
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05
Сегодня 09:17    144
Сдал россиянам бойцов АТО: старосту села в Харьковской области подозревают в госизмене
Сегодня 08:56    250
Росія бойкотує засідання Ради Безпеки ООН з комітетом ЄС
Сегодня 08:45    165
Мародерство в Маріуполі: окупанти почали «реєстрацію» приватного житла
Сегодня 08:34    156
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 