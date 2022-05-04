Щодо офіційних Telegram-каналів державних установ - ГУР

У цей складний час безперервної дезінформації з боку росії та популяризації Telegram, як найактуальнішого джерела інформації пропонуємо такі офіційні верифіковані Telegram-канали державних установ:

@DIUkraine – Головне управління розвідки України;

@SBUkr – Cлужба безпеки України;

@UA_National_Police – Національна поліція України;

@spravdi – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;

@verkhovnaradaukrainy – Верховна Рада України;

@dsszzi_official – Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;

@DPSUkr – Державна прикордонна служба України;

@CenterCounteringDisinformation – Центр протидії дезінформації при РНБО України;

@CinCAFU – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Підтримайте зазначені установи своєю підпискою!

Україна має будувати надійний інформаційний щит!

Источник: gur.gov.ua

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