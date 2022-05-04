Щодо офіційних Telegram-каналів державних установ - ГУР
У цей складний час безперервної дезінформації з боку росії та популяризації Telegram, як найактуальнішого джерела інформації пропонуємо такі офіційні верифіковані Telegram-канали державних установ:
@DIUkraine – Головне управління розвідки України;
@SBUkr – Cлужба безпеки України;
@UA_National_Police – Національна поліція України;
@spravdi – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;
@verkhovnaradaukrainy – Верховна Рада України;
@dsszzi_official – Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;
@DPSUkr – Державна прикордонна служба України;
@CenterCounteringDisinformation – Центр протидії дезінформації при РНБО України;
@CinCAFU – Головнокомандувач Збройних Сил України.
Підтримайте зазначені установи своєю підпискою!
Україна має будувати надійний інформаційний щит!
Источник: gur.gov.ua