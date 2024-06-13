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Справжнє свято росії може зʼявитися лише після її денацифікації та деколонізації

Справжнє свято росії може зʼявитися лише після її денацифікації та деколонізації

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

12 червня в рф відзначають день росії – на честь ухвалення у 1990 році декларації про державний суверенітет ррфср.

▶️ росія змарнувала свій шанс стати нормальною процвітаючою країною. Розміняла свої перспективи на примари недосяжної імперської величі.

▶️ росіянам немає підстав пишатися своєю країною. Все російське стало синонімом брехні та насильства.

▶️ росія перетворилася на тоталітарне гетто, яке заважає жити сусідам і погрожує дестабілізацією всьому світу.

▶️ путінський режим веде росію до політичного, економічного і морального краху. Можливо, сьогоднішнє покоління росіян – останнє в історії цієї держави.

▶️ Справжнє свято у росії може з'явитися лише після денацифікації і деколонізації цієї країни, спокути за всі злочини проти України та інших сусідів.

Джерело: https://t.me/spravdi/39299

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