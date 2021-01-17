Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 58

Трамп, за кілька днів до того як покине президентський пост, розпорядився знизити закупівлі китайських товарів

Трамп, за кілька днів до того як покине президентський пост, розпорядився знизити закупівлі китайських товарів

Президент США Дональд Трамп за кілька днів до того, як залишить посаду глави держави, доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства.

Про це повідомляє Reuters.

Радник президента з національної безпеки Роберт О'Брайан повідомив, що Трамп доручив урядовим органам знайти шляхи, які дозволять "звести до мінімуму закупівлі товарів і послуг Китайської Народної Республіки федеральним урядом."

Видання зазначає що він не навів приклади того, які, на його думку, закупівлі сприяють шпигунської діяльності Китаю.

Нагадуємо:

Раніше адміністрація Трампа внесла Xiaomi в чорний список через можливих зв'язків з китайськими військовими.

Новообраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Спроса нет»: Гособлигации России обвалились рекордно за полгода
Сегодня 07:50    103
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство чекає фінансове оздоровлення
Сегодня 06:32    130
США ввели санкции в отношении китайского инвестора “Мотор Cіч”
16.01.2021 09:11    213
Мінекономіки відстояло законність застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу з Росії, Білорусі та Молдови
16.01.2021 08:14    166
Xiaomi отреагировала на обвинения США в связях с армией КНР — китайский гигант все отрицает
16.01.2021 07:12    180
Трамп втрачає контракти і гроші
15.01.2021 09:42    276
“Індекс Біг-Маку”: гривня опинилась серед п’ятірки валют з найбільш заниженим курсом
15.01.2021 09:25    175
"Нафтогаз": Передача "Укртранснафти" в Міненерго загрожує крос-дефолтом
15.01.2021 08:12    181
Власти Китая решили заполучить компании Alibabа и Ant Group Джека Ма
15.01.2021 06:53    195
После штурма Капитолия: Deutsche Bank и Signature Bank отказываются вести с Трампом дела
14.01.2021 10:01    154
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 