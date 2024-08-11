В Финляндии готовят законопроект о запрете покупки недвижимости россиянами

В начале осени финское правительство рассмотрит законопроект о полном запрете гражданам россии совершать сделки с недвижимостью в Финляндии.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«У нас в Минобороны сейчас готовится соответствующий проект закона, предусматривающий полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян», – рассказал Хяккянен.

В мае созданная руководителем оборонного ведомства Финляндии рабочая группа предложила ограничить покупку недвижимости гражданами иностранных стран.

Отмечается, что на этой неделе Минобороны заблокировало соглашения с недвижимостью в финском муниципалитете Сюсмя, ссылаясь на связи покупателя с россией. За последние несколько месяцев в стране было заблокировано несколько подобных соглашений.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40423

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