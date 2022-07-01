В Придністров’ї окупанти агітують чоловіків підписувати контракт із зс рф — розвідка

Російські окупанти проводять на території так званої «придністровської молдавської республіки» в Молдові активну агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав збройних сил російської федерації. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування.

«При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують. З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби», — йдеться у повідомленні ГУР МО.

Також в українській розвідці повідомляють, що тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.

Источник: sprotyv.info

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