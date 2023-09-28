Вашингтон дозволив громадянам Ізраїлю подорожувати до США без віз — АР

Ізраїльтяни зможуть подорожувати до США з діловою або туристичною метою без віз на строк до 90 днів, зареєструвавшись в електронній системі дозволів на поїздки.

Проте під час перевірки в аеропорту подорожуючим все одно може бути відмовлено у в’їзді.

Щоб долучитися до безвізової програми, країна має відповідати трьом вимогам:

● низький відсоток громадян, які подали заявку на візу і отримали відмову;

● низький відсоток громадян, які прострочили візу;

● дотримання принципу взаємності.

Упродовж двох років Ізраїлю вдалося успішно виконати лише перші два пункти.

Третій пункт передбачав, що всі громадяни США, зокрема американці палестинського походження, повинні мати однакове ставлення під час подорожей до Ізраїлю або через його територію.

Водночас Ізраїль "з міркувань нацбезпеки" запровадив окремі вимоги до в'їзду та процедури перевірки американців палестинського походження.

Статус Ізраїлю в програмі буде постійно контролюватися і може бути скасований.

Джерело: https://t.me/znua_live/114554

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