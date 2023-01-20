Внізапна... Іран не визнав анексію Криму та ще чотирьох регіонів України – міністр закордонних справ

«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, попри прекрасні відносини між Тегераном та Москвою, ми не визнали відокремлення Криму, Луганської та Донецької областей від України», – заявив Абдоллахіян.

«Коли ми говоримо, що конфлікт в Україні – це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип», – додав міністр.

Джерело: https://t.me/h_saltovka/69787

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