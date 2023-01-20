Сегодня 09:06
Просмотров: 62
Внізапна... Іран не визнав анексію Криму та ще чотирьох регіонів України – міністр закордонних справ
«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, попри прекрасні відносини між Тегераном та Москвою, ми не визнали відокремлення Криму, Луганської та Донецької областей від України», – заявив Абдоллахіян.
«Коли ми говоримо, що конфлікт в Україні – це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип», – додав міністр.
Джерело: https://t.me/h_saltovka/69787