Україна розробила власні високоточні КАБи та готується дати ними відсіч росії — Forbes

Нова українська зброя схожа на французькі "розумні" авіабомби AASM Hammer, має висувні крила та ракетний прискорювач у хвостовій частині, а також оснащена GPS-наведенням.

Дальність польоту української розробки оцінюється у 40 миль (близько 64 км).

"Києву бракує плануючих боєприпасів, які їй постачають союзники. Наприклад, Франція пообіцяла надавати лише 50 бомб Hammer на місяць.

Цього недостатньо, аби відповідати на приблизно три тисячі КАБів, які росіяни скидають на Україну щомісяця.

У разі успішного налагодження Україною власного виробництва своєї нової бомби, Київ може почати наздоганяти росіян за кількістю бомбардувань.

А також обійти обмеження союзників та почати бити по військових об’єктах всередині рф", — йдеться у матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/166037

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