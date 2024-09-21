Український Крим не буде предметом для «торгів» і територіальних спекуляцій
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
19 вересня під час виступу в рамках 20-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим на 20 років під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму».
▶️ Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим – це Україна.
▶️ Крим – центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.
▶️ Меджліс кримськотатарського народу вважає висловлювання Сікорського неприпустимими й цинічними. А також такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ні правам та інтересам корінного кримськотатарського народу.
▶️ Навіть натяки на можливість компромісу в питанні територіальної цілісності України сильно шкодять справі відсічі російській агресії та деокупації ТОТ.
▶️ Сподіваємось, що слова Сікорського у виступі не відображають офіційної позиції Польщі щодо територіальної цілісності України.
Джерело: https://t.me/spravdi/41655