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Український Крим не буде предметом для «торгів» і територіальних спекуляцій

Український Крим не буде предметом для «торгів» і територіальних спекуляцій

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

19 вересня під час виступу в рамках 20-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим на 20 років під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму».

▶️ Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим – це Україна.

▶️ Крим – центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.

▶️ Меджліс кримськотатарського народу вважає висловлювання Сікорського неприпустимими й цинічними. А також такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ні правам та інтересам корінного кримськотатарського народу.

▶️ Навіть натяки на можливість компромісу в питанні територіальної цілісності України сильно шкодять справі відсічі російській агресії та деокупації ТОТ.

▶️ Сподіваємось, що слова Сікорського у виступі не відображають офіційної позиції Польщі щодо територіальної цілісності України.

Джерело: https://t.me/spravdi/41655

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