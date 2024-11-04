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За добу Україна імпортує 6 тисяч мегаватів електроенергії з ЄС
За добу Україна планує імпорт електроенергії з країн ЄС обсягом 6 000 МВт год.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6000 МВт год та потужністю 1300 МВт", – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, енергетикам вдалось відновити живлення для понад 16 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.
Джерело: epravda.com.ua