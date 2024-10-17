Запрошення без членства: перед Україною вимахують розмінною «монетою» НАТО

На засіданні Європейської Ради в Брюсселі наші партнери обговорюватимуть «закінчення конфлікту» в Україні. Інформацію «на хвості приніс» словацький премʼєр Роберт Фіцо, вона підтверджується інсайдерськими джерелами.

▶ ️Спершу пряма мова Фіцо: війна в Україні скоро закінчиться. До таких висновків його підштовхує інфо, що знову постало питання про запрошення України до НАТО. Тут треба наголосити, що Фіцо розмежовує два поняття: «запрошення до Альянсу» та «вступ». На його думку, «прогрес у питанні врегулювання війни» наступить уже завдяки запрошенню, тоді як про перспективи приєднання України він навіть не береться говорити: Фіцо проти вступу («це призведе до третьої світової війни»), і навіть не говорить про таку перспективу.

▶ ️Тепер про інсайди:

● Інституційно Північноатлантичний альянс не готовий навіть запрошувати Україну: з одного боку, цьогорічний саміт уже відбувся, з другого - завжди знайдуться добрі угорці чи турки, охочі заблокувати на тривалий час нашу євроатлантичну інтеграцію. За моїми даними, таке запрошення може озвучити президент США Байден… повноваження якого добігають кінця уже в січні наступного року. Якщо переможе Камала Гарріс, то вона бодай успадкує це зобовʼязання, якщо Трамп - то лише зігріємося ілюзіями із задавненим терміном придатності.

● Наші західні партнери не знають, що робити зі статусом окупованих рашистами територій. Так-так, вони й надалі виступають за територіальну цілісність України, але «українську кризу» погасити прагнуть ще дужче. Тому доля трофеїв путінської агресії визначатиметься по ходу пʼєси.

● Бундесканцлер Олаф Шольц щасливий: він понад 2,5 роки спав з телефоном, очікуючи нагоди подзвонити московському «другу вольдемару», і ось цей шанс намалювався. З першої спроби абонент виявився не доступним, але Олаф невгамовний, і готовий організувати цілий кол-центр для контенту з бункерним. Очевидно, саме в такий не хитрий спосіб вирішуватиметься наше майбутнє.

▶ ️Замість висновків процитую ще Фіцо, про таких моя бабуся казала «вода в дупі не тримається». Тобто, що у ЄС в голові, у Фіцо на язиці.

● Фіцо вважає, що війна в Україні закінчиться дуже швидко: «Вірогідність припинення війни в Україні за короткий час дуже висока».

● Прем'єр бажає Україні справедливого миру, але запитує, чи можливо його досягти в цій ситуації.

● Однією з головних тем його переговорів у Китаї будуть мирні переговори. Він завжди намагався мати збалансовані відносини з Росією.

● За його словами, потрібно забути, що росіяни підуть з Криму та інших територій, наприклад, Донецька чи Луганська: росіяни завойовують дедалі більше території, і «конфлікт» (!!!) не має військового вирішення.

▶ ️Що ж, очікуємо отого їхнього Брюсселя.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/1052

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