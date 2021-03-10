Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:47
Просмотров: 140

Названы 5 главных причин, из-за которых быстро разряжается смартфон

Названы 5 главных причин, из-за которых быстро разряжается смартфон

Как уже неоднократно сообщалось, смартфонами пользуется большое количество людей и поэтому очень важно, чтобы он работал все время и стабильно. Особенно это касается его автономности, поскольку мало приятного, ежедневно по 2-3 раза искать розетку, чтобы его подзарядить. Чтобы максимально избегать непредсказуемой разрядки смартфона, сейчас будут названы 5 главных причин, из-за которых быстро разряжается смартфон.

1. Батареи уже несколько лет

В среднем все смартфоны рассчитаны на 6-8 часов активного пользования, а при умеренном использовании, автономность можно увеличить до 12-14 ч. В большинстве случаев, так и происходит, но бывают случаи, когда даже при умеренном использовании батареи хватает максимум на 6-8 часов.

Возможен вариант, что срок годности вашего аккумулятора заканчивается, поскольку при ежедневном заряжании, аккумуляторы начинают портиться после 300 циклов подзарядки. Признаками старой батареи является то, что смартфон не заряжается полностью, разряжается очень быстро, неправильно показывает уровень заряда и тому подобное.

Если все эти симптомы подтвердят в сервисном центре, то просто необходимо заменить акумятор на новый.

2. Приложения с большим потребления энергии

Это одна из самых популярных причин быстрого разряда смартфона. К таким приложениям можно отнести мобильные игры, YouTube, Facebook, Instagram и другие сервисы, где нужно загружать большое количество информации.

Для того, чтобы действительно знать, которое приложение сильно истощает аккумулятор, перейдите в настройки и ищите настройки батареи. Там будет перечень приложений, которые наиболее энергоемкие.

3. Оповещения и смс

В случае, если вы активный пользователь социальных сетей, то ваш смартфон будет просто засыпан оповещением, которые в свою очередь, истощают аккумулятор смартфона, через частые обращения к сети и к приложению. Чтобы избежать излишнего разряда смартфона, рекомендуется ограничить получение уведомлений. Еще лучше, вообще их выключить и лично проверять имеющиеся сообщения в социальных сетях.

4. Фоновые приложения

Случай похож на уведомлений. В данном случае, большое количество приложений, работающих в фоновом режиме, истощают аккумулятор. Рекомендуется ограничить количество таких приложений по максимуму. Пусть в фоновом режиме работают только те приложения, которые действительно необходимы.

Напоминаем, что системные приложения не рекомендуется выключать, так как это может негативно повлиять на функционирование смартфона.

5. Постоянно включенный мобильный интернет

В данном случае, все время включен 4G быстро истощает аккумулятор. Чтобы предотвратить быструю разрядку, рекомендуется выключать 4G (когда это возможно). Если вы у себя дома, то можете его отключить полностью и оставлять только Wi-Fi.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: связь

Читайте ещё:

Обязательная регистрация абонентов мобильной связи: комментарий Минцифры
05.03.2021 06:26    828
Уряд прийняв рішення вийти з угоди про співробітництво з країнами СНД у сфері стільникового зв’язку
04.03.2021 07:03    200
Против Apple подали новый иск: компанию обвиняют в умышленном износе некоторых моделей iPhone
03.03.2021 08:48    286
Михайло Федоров: Ми забезпечимо кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни
01.03.2021 08:37    188
Чи можна постійно підзаряджати смартфон і на що це впливає
20.02.2021 09:59    526
Україна виходить з Угоди про координацію міждержавного зв’язку СНД
18.02.2021 07:18    176
Мінцифра: більше 177 тис. українців отримали 4G вперше в січні
15.02.2021 09:21    128
Олександр Шелест: “Закон про електронні комунікації відповідає нормам Євросоюзу”
15.02.2021 06:53    122
Прийнято постанову щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
09.02.2021 06:55    159
Спецслужбы РФ смогут без суда получать данные из смартфонов граждан: подготовлен законопроект
05.02.2021 09:38    239
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 