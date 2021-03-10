Как уже неоднократно сообщалось, смартфонами пользуется большое количество людей и поэтому очень важно, чтобы он работал все время и стабильно. Особенно это касается его автономности, поскольку мало приятного, ежедневно по 2-3 раза искать розетку, чтобы его подзарядить. Чтобы максимально избегать непредсказуемой разрядки смартфона, сейчас будут названы 5 главных причин, из-за которых быстро разряжается смартфон.

1. Батареи уже несколько лет

В среднем все смартфоны рассчитаны на 6-8 часов активного пользования, а при умеренном использовании, автономность можно увеличить до 12-14 ч. В большинстве случаев, так и происходит, но бывают случаи, когда даже при умеренном использовании батареи хватает максимум на 6-8 часов.

Возможен вариант, что срок годности вашего аккумулятора заканчивается, поскольку при ежедневном заряжании, аккумуляторы начинают портиться после 300 циклов подзарядки. Признаками старой батареи является то, что смартфон не заряжается полностью, разряжается очень быстро, неправильно показывает уровень заряда и тому подобное.

Если все эти симптомы подтвердят в сервисном центре, то просто необходимо заменить акумятор на новый.

2. Приложения с большим потребления энергии

Это одна из самых популярных причин быстрого разряда смартфона. К таким приложениям можно отнести мобильные игры, YouTube, Facebook, Instagram и другие сервисы, где нужно загружать большое количество информации.

Для того, чтобы действительно знать, которое приложение сильно истощает аккумулятор, перейдите в настройки и ищите настройки батареи. Там будет перечень приложений, которые наиболее энергоемкие.

3. Оповещения и смс

В случае, если вы активный пользователь социальных сетей, то ваш смартфон будет просто засыпан оповещением, которые в свою очередь, истощают аккумулятор смартфона, через частые обращения к сети и к приложению. Чтобы избежать излишнего разряда смартфона, рекомендуется ограничить получение уведомлений. Еще лучше, вообще их выключить и лично проверять имеющиеся сообщения в социальных сетях.

4. Фоновые приложения

Случай похож на уведомлений. В данном случае, большое количество приложений, работающих в фоновом режиме, истощают аккумулятор. Рекомендуется ограничить количество таких приложений по максимуму. Пусть в фоновом режиме работают только те приложения, которые действительно необходимы.

Напоминаем, что системные приложения не рекомендуется выключать, так как это может негативно повлиять на функционирование смартфона.

5. Постоянно включенный мобильный интернет

В данном случае, все время включен 4G быстро истощает аккумулятор. Чтобы предотвратить быструю разрядку, рекомендуется выключать 4G (когда это возможно). Если вы у себя дома, то можете его отключить полностью и оставлять только Wi-Fi.

Источник: internetua.com

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