Топ плательщиков налогов Харькова

За четыре месяца 2021 года крупные предприятия, которые обслуживаются в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов, заплатили в государственный бюджет более 23,5 млрд. грн., из них 6,6 млрд. грн. - в апреле. Об этом сообщила начальник Межрегионального управления Галина Феденко.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма уплаченных налогов увеличилась на 2,1 млрд. грн. (или на 10%).

Как отметила Феденко, среди основных бюджетоформирующих платежей в госбюджет было уплачено:

● 13,2 млрд. грн. акцизного налога с произведенных подакцизных товаров;

● 5,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;

● 2,6 млрд. грн. акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров (больше в 3,2 раза);

● 2,3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий (больше в 2 раза).

Кроме того, от крупных работодателей Харьковского региона поступило 300 млн. грн. налогов и сборов с физических лиц, что на 12,2% больше, чем было уплачено за такой же период прошлого года.

Среди предприятий Харьковского региона, которые обслуживаются в управлении, больше всех в І квартале уплатили:

● ЧАО "Филип Моррис Украина";

● АК "Харьковоблэнерго";

● КП "Харьковводоканал";

● КП "Харьковские тепловые сети";

● ООО "ЛВЗ «Прайм";

● АО "Турбоатом";

● Региональный филиал "Южная железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога";

● ООО "Укрвзрывтехнология";

● ПАО "ФЭД".

Источник: sq.com.ua

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