● Непереможна українська армія наколотила лаптям за кілька днів техніки майже на мільярд доларів. Власне і самих лаптів теж, але вони нікому на#%й не потрібні, включно з їніми лаптіхами.

У Джанкої мінус 30 дохлими тушками і мінус 80 напівдохлими, поламали три С-400, дві С-300, одну рлску, чотири вертушки, покоцали летовище і влаштували фаєршоу на складі б/к з ракетами для зеніток.

На аеродромі «Кряж» (сука, ну які ж у них гидкі назви) у Самарі жаба Буданова задушила вертоліт Мі-8 за $10 до $15 млн. Служба Божа України щоби не відставати спустила благодатний вогонь на радарну систему «Небо-У» за $100 млн, яка на 700 км вглиб підтримувала бомбардувальники, що скидають КАБи на наше прикордоння.

Оце я називаю здорова конкуренція між відомствами

● А, і ще у Криму вибухнув Ка-27, прямо під час польоту. У ВМС елегантно натякнули, що це не вони, ніфіга не зловтішаються, але коньяку в каву на честь цієї трагедії піділлють.

● У Москві вибухнула автівка Прозорова. Ніколи не було і вот опять.

Вася Прозоров – це колишній СБУшник, зрадник і російський жополиз, який ще в 14му втік у Москву і спробував мімікрувати під Асанджа. Таке враження, що забаранити це нікчемне намагаються вже просто із принципу, але воно стійке до уражень, бо немає ні хребта, ні мізків. Вопщем, знову сука вижив, хоч і постраждав.

● Безкінечно можна спостерігати, як вибухає русня, як горить русня і як тоне русня. Оркськ змило, тепер затоплює Курганську і Томську області

На Оренбургщині місцеві вирішили хоч раз на 50 років проявити якусь громадянську позицію і самі насипали дамбу, і вона дійсно захистила їх від паводку, але влада наказала її знести інакше штраф

@лять, як перестати волати

Попи тим часом облітають райони, де скоро прорве дамбу, з іконами і молитвами. Цю воду тепер можна вважати освяченою і притягти всіх невдоволених потопельників за образу почуттів віруючих?

● В США нарешті крига скресла, до 20го мають підписати пакет допомоги Україні. Розділений, з обмовкою, що це кредитні кошти, але їх можна буде і не повертати. Байден вже пообіцяв, що одразу підпише. Чому одразу не можна було це зробити я в душі не ї@у. Є в чаті американісти?

Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд євро нам на військову та гуманітарну підтримку

Чехія законтрактувала перші 180 тис. снарядів. Ніби надійдуть найближчими місяцями. А всього 1,5 млн снарядів. Давайте, котики, скоріше, у нас там русня бігає посадками, енцефалітні кліщі вже не справляються

● Єврокомісія рекомендувала ЄС схвалити план реформ України, який розблокує €50 млрд. А Рада Європи назвала російські НПЗ нашою законною ціллю.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». У Брянську підстанція, яка живила в/ч, і два військових заводи перетворилася на крематорій «Угольок»

● Мінкульт дозволив знести арку дружби народів у Києві. Нарешті це російське ярмо може піти на металобрухт. Авжеж на ньому для початку було би красивіше повісити Януковича, але ми ж не звірі якісь, можемо і на довічне посадити

А ще й тепер все, сказане в ефірах не українською має бути дубльоване українською. Нах#й цю двомовність, ну хоч би у публічному просторі.

● Наші знову прилетіли у Казань. На авіаційному заводі ім. Горбунова робили ворожі БпЛА, а тепер не роблять ворожі БпЛА. І Тушки не ремонтують

У Москві ж горить єдиний постачальник ракет для комплексів С-300 та С-400 завод «Авангард»

● І наша постійна антропологічна рубрика «іхніє нрави». Москвичка донесла у поліцію на сина, який почав вивчати українську мову. Поміж інших захоплень сина, що викликали занепокоєння у свиноматки були регулярні пробіжки і заняття у тренажерному залі.

А чиновник із Нижньовартовська (варто – це ж українське слово, то Заниженосамооценковска чи як?) запропонував лаптям опалювати оселі теплом від крематоріїв. Мовляв, чого вони задарма там горять. Особливо якщо учасники «есвео», ̶ ̶ї̶х̶н̶я̶ ̶в̶е̶л̶и̶к̶а̶ ̶ж̶е̶р̶т̶в̶а̶ ̶х̶о̶ч̶ ̶т̶а̶к̶ ̶н̶е̶ ̶м̶а̶є̶ ̶б̶у̶т̶и̶ ̶н̶а̶п̶р̶а̶с̶н̶о̶ю̶ враховуючи, скільки їх зараз дохне під Часовим Яром

Пам'ятайте! Брак русофобії шкодить майбутньому.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1038

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