2 роки тому крейсер москва таки пішов туди...

13 квітня 2022 року орієнтовно об 18.52 ВМС України за допомогою комплексу "Нептун" уразили ракетний крейсер "Москва", що на той момент стояв орієнтовно за 80 морських миль від Одеси та за 50 миль від межі територіальних вод України.

Щоб остаточно піти за відомою адресою, цьому російському військовому кораблю знадобилось дещо більше доби. Під вечір 14 квітня 2022 року міністерство нападу рф визнало факт загибелі крейсера "Москва". Щоправда, тоді кацапи стверджували, що їх корабель з повним водозаміщенням до 11,5 тисяч тонн і довжиною корпусу в 186 метрів пішов на дно через "погані погодні умови" під час буксирування до порту призначення.

Щоправда, наскільки "сильним" був тоді "шторм", показують останні фото "Москви", зроблені перед загибеллю – море було ідеально гладким, зате натомість колишній флагман чф рф димів буквально як в останній раз.

Пошкодження корпусу корабля свідчать, що від вдалого влучання "Нептуна" здетонував боєзапас систем протиповітряної оборони – С-300 "Форт", ЗРК "Оса" та артустановок АК-630. При цьому показово, що ці системи ППО навіть не були розгорнуті в бойове положення, і це свідчить, що екіпаж "Москви" буквально "проспав" атаку.

Втім, екіпаж крейсера "Москва" також "проспав" і боротьбу за живучість корабля та проведення організованої рятувальної операції. Наприклад, усі плоти для порятунку особового складу були скинуті з крейсера, але схоже, що справді скористатись ними змогла вкрай мала частина рашистських моряків, із яких вижити пощастило не всім. Про що наприклад свідчать "артефакти", які прибивало течією до узбережжя біля Одеси.

Коли у нас згадують про потоплення крейсера "Москва", то прийнято зокрема згадувати, що росіяни під час війни на морі втрачали свої флагмани лише двічі – під час Цусімської битви в 1904 році та власне у квітні 2022 року. Але це саме той випадок, коли мова історичних аналогій "шкутильгає" та не розкриває усієї глибини перемоги, здобутої за допомогою "Нептуна".

Бо з однієї сторони, до "флагманських" кораблів можна також віднести лінкор Балтфлоту "Марат" часів Другої світової, потоплений під час нальоту люфтваффе на Кронштадт в 1941 році. (https://telegra.ph/file/b4ba89ed01c2e5e464d25.jpg)

А з іншої сторони, "Москва" поки що єдиний флагман москалів, знищений супротивником із потенціалом меншим у рази, удар по якому був виконаний взагалі із берегової ракетної установки.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8243

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