3 листопада 1937 року у карельському урочищі Сандармох було розстріляно 134 особи

Всі, як зазначалося у «розстрільних списках» – «українські буржуазні націоналісти».

Серед них:

▪️фундатор нового українського театру Лесь Курбас (1887-1937);

▪️один із найталановитіших українських прозаїків – Валер’ян Підмогильний (1901-1937);

▪️Микола Куліш (1892-1937) – драматург, громадський і освітянський діяч, газетяр, редактор;

▪️Микола Зеров (1890-1937) – лідер «неокласиків», надзвичайно тонкий науковець, поет, перекладач західноєвропейської та античної літератури;

▪️Григорій Епік (1901-1937) – драматург та сценарист;

▪️Матвій Яворський (1885-1937) – історик, політичний діяч, академік ВУАН;

▪️Володимир Чехівський (1876-1937) – український політик, громадський діяч, прем’єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ та багато інших.

Місце розстрілів в'язнів Соловецького етапу в урочищі Сандармох було виявлене у 1997 році карельським дослідником членом правозахисного товариства «Меморіал» Юрієм Дмітрієвим.

Загалом у Сандармосі у 1930-х роках органи НКВС розстріляли понад 9500 осіб 58 національностей, переважно спецпоселенців і в'язнів з Біломорсько-Балтійського каналу і Соловецьких таборів системи ГУЛАГ СРСР, а також жителів навколишніх сіл. На сьогодні на площі 10 гектарів виявлено 236 розстрільних ям. (https://telegra.ph/file/038f1d79494a47377e63a.jpg)

Саме тут було закатовано більшість українських митців та політичних діячів початку 20 століття, цей та інші злочини радянських окупантів того періоду проти українських митців пізніше було названо «Розстріляне відродження».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9868

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