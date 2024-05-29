Десять лет назад война пришла в Донецк

26 мая 2014 года в Донецке началась война. В этот день произошел не только захват боевиками терминала Донецкого аэропорта, но и первый кровавый бой. Верить в войну не хотелось. До этого дня все говорили о сепаратизме и автономии Донбасса. Потом оказалось, что это уловка Кремля, запущенная в медиапространство Украины, чтобы войну на Донбассе воспринимали, как «внутренний конфликт».

Тогда все надеялись, что вот-вот и государство сделает что-то такое, что все в одночасье прекратиться. Возможно блокируют места дислокации российских ДРГ с их сторонниками, ведь все они были известны, после чего наступит мир. Надежда еще была вплоть до 6 июля 2014 года, когда в Донецк зашла «Славянская бригада» из коллаборантов и российская дрг во главе с Гиркиным-Стрелковым.

В апреле и мае 2014 года в Донецке были захвачены: областная администрация, СБУ, прокуратура, УВД, МЧС и ряд бизнесструктур. Но местная власть и правоохранительные органы бездействовали, а СМИ упорно трактовали, что это – «проявление сепаратизма».

Но уже 23.05.2014 года начались первые бои. Рано утром российская ДРГ во главе с Безлером расстреляла место стоянки бойцов ВСУ под Волновахой, в результате чего погибло 16 человек и более 30 получили ранения.

В то же утро состоялся первый бой добровольческого батальона «Донбасс» с группой боевиков «Востока», возглавляемой предателем-полковником СБУ Ходаковским. Тогда погибло 5 наших защитников. А 26.05.2014 года война пришла в Донецк, когда начались боевые столкновения с россияскими войсками.

В ночь на 26 мая предатель-капитан СБУ Александр Головура, завел в новый терминал Донецкого аэропорта диверсионный отряд российских наемников "Искра" (45 чел), имевших боевой опыт в Чечне, кадыровский спецназ (26 чел), боевую группу "Востока" (120 чел), часть из которых располагались в посадке возле гостиницы «Полет» вместе с 30 боевиками «Оплота».

26.05. в 3 часа ночи бойцы 3-го кировоградского спецназа (64 чел) и зенитно-артиллерийского взвода 25-й бригады ВДВ (15 чел) заняли позиции на старом терминале. Днем на вертолете им «подкинули» десантную группу. До этого дня ни один украинский военнослужащий не имел реального боевого опыта. Для всех это был первый бой, а россияне продолжали говорить «мы же братья».

Утром 26.05 боевики развернули свои позиции на крыше нового терминала. Последний самолет из Донецкого аэропорта вылетел в 7.10 утра. Бой начался в обед и продолжался весь день, а перестрелки до вечера 27 мая, когда наши заняли новый терминал.

В результате боя 26 мая отряд "Искра" и кадыровский спецназ были разбиты. Во время их бегства из аэропорта на окраине Донецка (возле Путиловского моста) два "Камаза" были расстреляны боевиками бригады "Восток", ошибочно принявшими их за наступающие ВСУ. В результате паники боевики расстреляли несколько машин с гражданскими людьми.

26 -27.05 в Донецке была слышна стрельба, взрывы, движение большого количество машин с боевиками в аэропорт и обратно. Со стороны аэропорта валил черный дым. Туда и обратно с воем неслись скорые. Стрельба продолжалась в разных районах Донецка всю ночь 26-27.05., так как боевики устроили разборки между собой.

За время боев 26-27 мая в районе аэропорта было уничтожено около 100 боевиков. Противник подтвердил гибель 35 граждан рф, в том числе снайпера И.Зарипова ("Якут"), родом из Якутска. По словам работников морга больницы Калинина, куда свезли трупы боевиков, в морге впервые не хватило мест. Газеты пестрели множеством фото погибших боевиков.

Бой 26 мая стал отправной точкой в войне на Донбассе и примером для всей страны, общества и армии, что врага, пришедшего на твою землю, можно и нужно уничтожать без всяких компромиссов. Тогда никто не мог предположить, что это был первый бой за Донецкий аэропорт, защита которого будет длиться 242 дня, что впереди еще будет Буча, «Азовсталь», Бахмут, Авдеевка и война длинною в ДЕСЯТЬ ЛЕТ. Не теряем надежду, мы все возвратим!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1777

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