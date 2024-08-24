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Єдиним джерелом небезпеки для АЕС і світу залишається путінська росія

Єдиним джерелом небезпеки для АЕС і світу залишається путінська росія

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

22 серпня путін під час наради з губернаторами прикордонних з Україною регіонів в прямому етері звинуватив Україну в «спробах завдати ударів по курській АЕС».

▶️ Київ не має ні наміру, ні можливості вдаватися до дій, які наражатимуть на небезпеку атомні об’єкти як в Україні, так і на території рф.

▶️ Не Україна, а саме росія у 2022 році з боями захопила найбільшу атомну електростанцію в Європі (ЗАЕС), ввела війська у Чорнобильську зону відчуження, порушуючи всі норми радіаційної безпеки.

▶️ кремль заробив собі репутацію безвідповідального брехуна, який регулярно висуває Україні й Заходу абсурдні звинувачення у створенні «брудної бомби», атаках на ЗАЕС тощо.

▶️ Чергова активізація «атомної» риторики кремля – це реакція на поразки у курській області.

▶️ Намагаючись заручитись підтримкою МАГАТЕ, російська сторона терміново звернулася до представників Агентства із запрошенням відвідати курську АЕС.

▶️ Рішення генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі негайно відвідати курську АЕС на запрошення російської сторони викликає здивування та справедливий осуд міжнародної спільноти. Зокрема, GreenPeace закликає МАГАТЕ негайно скасувати цей візит. Закликаємо МАГАТЕ проявити мудрість і не стати заручником та мимовільним співучасником російських провокацій.

▶️ Саме росія є ядерним терористом та повинна виконати положення резолюцій МАГАТЕ від 28.09.2023 та від 07.03.2024 і негайно вивести війська з території ЗАЕС, повернувши її під контроль національного оператора – АТ НАЕК «Енергоатом».

Джерело: https://t.me/spravdi/41009

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