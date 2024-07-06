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Для чего Орбан встречался с Путиным в Москве и в какую глобальную игру он играет?

Для чего Орбан встречался с Путиным в Москве и в какую глобальную игру он играет?

Объясняет Виталий Портников.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попробовал найти своё место в семье европейских политиков, он попробовал мигрировать от семьи консерваторов к семье ультраправых. Он увидел, что его не ждут.

И он решил пойти ва-банк: создать свою политическую семью и навязать Европе собственную повестку дня - повестку дня тех людей, которые "более реалистично" относятся к кризисам, чем весь политический спектр, условно говоря, от социал-демократа Шольца до ультраправой Мелони, которая не взяла Орбана в свою фракцию, так как он не поддерживает Украину.

И я хотел бы вам напомнить, что в тени Орбана и его соратников по новой фракции в Европарламенте ("Патриоты за Европу", в которую вошли венгерская "Фидес", австрийская APS, чешская ANO, испанская "Голос" и потенциально (https://www.ft.com/content/40595c42-7942-40e6-a381-bcbc1119b7b6) может присоединиться Марин Ле Пен во Франции, - прим.) стоят два лидера: Си Цзиньпин и Дональд Трамп, к которому как раз недавно летал Орбан.

В Европе будущего Орбан хочет быть представителем интересов этих людей. И тогда с ним, как с неформальным послом Пекина, Вашингтона и Москвы одновременно, будут вынуждены считаться и Макрон, и Мелони, и Шольц.

Он хочет замахнуться на то, чтобы быть неформальным лидером новой Европы".

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И добавлю от себя, что, судя по "правому развороту" в Европе и поддержке Трампа в США, нельзя сказать, что у Орбана прям совсем ничего не получается...

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15429

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