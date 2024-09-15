"Діряві кордони дірявої країни": ЗСУ показали, як беруть у кліщі росіян на Курщині

Khorne group зі 116 окремої механізованої бригади ЗСУ оприлюднила відео руху колони української бронетехніки через кордон рф у Курській області

Два відповідних відео з'явилося на ТГ-каналі підрозділу.

"Два найскромніші штурмові батальйони ЗСУ у супроводі нескромних нас, "Кхорн Груп", здійснюють подвійну пенітрацію Рашки та армії російської Педерації. Дірява держава з дірявими кордонами", - зазначається у повідомленні.

За оцінкою OSINT-фахівці з War Archive, прорив кордону з опублікованих відео відбувся "південно-західніше селища Новий Путь, південно-східніше села Обухівка та у селі Веселому, Курська область".

Йдеться про нове місце входження ЗСУ на територію рф.

Українська армія у Глушковському районі Курщини бере росіян у кліщі

"Зараз наступ відбувається в районі населених пунктів Новий Путь із просуванням у бік Веселого. Це на захід від тієї ділянки, де буквально декілька днів тому велися активні наступальні дії противника. Це вихід у фланг російським підрозділам у Глушківському районі. Просування на декілька кілометрів у цьому напрямку змусить російську армію послабити його тиск на схід", - коментує ситуацію військовий аналітик Еспресо Сергій Згурець.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»