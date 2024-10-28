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Фатальна їзда ― окупант вбився на мопеді, але поховають як “героя” війни
У бєлгородській області рф російський окупант вирішив покататись на мопеді, але потрапив у ДТП ― ударився головою, посинів і вмер.
В отриманому українськими розвідниками радіоперехопленні працівник швидкої допомоги та місцевий мешканець оповідають деталі історії гонщика-окупанта ― після смертельної поїздки на мопеді його поховають як загиблого під час бойових дій.
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Джерело: gur.gov.ua
Темы: війна, гур, могилізація, росія