Фатальна їзда ― окупант вбився на мопеді, але поховають як “героя” війни

У бєлгородській області рф російський окупант вирішив покататись на мопеді, але потрапив у ДТП ― ударився головою, посинів і вмер.

В отриманому українськими розвідниками радіоперехопленні працівник швидкої допомоги та місцевий мешканець оповідають деталі історії гонщика-окупанта ― після смертельної поїздки на мопеді його поховають як загиблого під час бойових дій.

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Джерело: gur.gov.ua

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