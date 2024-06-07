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Головне про масований удар вночі

Головне про масований удар вночі

За звичною схемою, країна 404 почала з атаки БПЛА. Близько 2:30 ночі ТУ-95 здійснили пуски ракет (часто змінювали курс). Наразі – відбій по областях.

▪️Атака ракет тривала 2 години, а шахедів – понад 5;

▪️На Київщині – пожежа на промисловому обʼєкті, – КОВА;

▪️Роботу ППО по БПЛА і ракетам чули на Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Харківщині;

▪️Знову дісталося Старкону на Хмельниччині: атакували і БПЛА, і ракети. Про прильоти не писали.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/92893

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