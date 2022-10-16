Харківщина. 16 жовтня

Олег Синєгубов:

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано 3 людей: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річна жінка.

● В області тривають розмінування та відновлення критичної інфраструктури. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 555 вибухонебезпечних предметів.

Наші захисники на лінії зіткнення ведуть бої та знищують живу силу і техніку окупантів. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Джерело: https://t.me/now_kharkov/25564

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