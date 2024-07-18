Харківщина, 18 липня.

▪️Близько 02:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Глушківка. Попередньо — КАБ. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння.

▪️У с. Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка.

▪️Близько 19:10 відбувся обстріл FPV-дроном м. Купʼянськ. Пошкоджено авто.

▪️Близько 16:50 Куп'янський район, м. Куп’янськ. Відбувся артобстріл, внаслідок чого було пошкоджено поліцейський службовий автомобіль «Рено Дастер».

▪️15:37 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди на площі 40 м.кв.

▪️Близько 11:20 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м.кв.

▪️Близько 8:00 Ізюмський р-н., Борівська громада, с. Підлиман, Куп'янське ЛГ, Борівське лісництво. Внаслідок обстрілу відбулося загоряння хвойної підстилки на площі 0,4 Га.

- На Харківському напрямку відбито 16 атак противника. 11 з них — біля Глибокого, інші — в районі Вовчанська.

- На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Синьківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/10405

Новости портала «Весь Харьков»