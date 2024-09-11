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Яка ситуація на ключових напрямках фронту станом на зараз
Центр стратегічних комунікацій пояснює
▶ Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському і Курахівському напрямках. Ворог намагається захопити всю Донеччину.
▶ Українське командування посилило угруповання в Донецькій області свіжими силами. Це дало ефект і загальмувало рух окупантів.
▶ За шість днів росіяни не просунулися на Покровському напрямку.
▶ Лише за минулу добу втрати загарбників склали 1380 осіб.
▶ Триває успішна операція Сил оборони України у курській області.
Джерело: https://t.me/spravdi/41454