Яка ситуація на ключових напрямках фронту станом на зараз

Центр стратегічних комунікацій пояснює

▶ Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському і Курахівському напрямках. Ворог намагається захопити всю Донеччину.

▶ Українське командування посилило угруповання в Донецькій області свіжими силами. Це дало ефект і загальмувало рух окупантів.

▶ За шість днів росіяни не просунулися на Покровському напрямку.

▶ Лише за минулу добу втрати загарбників склали 1380 осіб.

▶ Триває успішна операція Сил оборони України у курській області.

Джерело: https://t.me/spravdi/41454

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