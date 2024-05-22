История с церковным МАФом явно не закончена

1.На месте бывшего церковного МАФа возле Национального музея истории Украины установлено ограждение (куплено за собранные гражданами средства, иначе не появилось бы) и проведены подготовительные работы к исследованию участка. Ибо это часть памятника истории и археологии национального значения. Что вызвало очередной поток заламывания рук о невинно демонтированном МАФе.

2. Порадовал фантастически двуличный комментарий митрополита РПЦвУ Феодосия Снегирёва (на фото) по поводу МАФа.

Сей высокодуховный муж признаёт, что, приняв решение о демонтаже МАФа, суд действовал формально правильно и законно (стало быть и все последующие действия – законные). Ибо у МАФа не было документов. Но кто в этом виноват?!

По мнению Феодосия, в том, что у МАФа не было документов виновато государство! Потому что МАФ стоял там долго и государство было обязано помочь с оформлением документов. А раз не помогло – то нарушило права человека и религиозные свободы!!! И теперь будут жаловаться в Спортлото!

Феодосий умалчивает, что МАФ - незаконный от слова совсем и его там в принципе не должно было быть. Тут в полной мере раскрыта логика подобных лиц. По такой схеме они захватывают всё, до чего могут дотянуться. Давно уже пора, чтобы кто-то за такое реально сел.

3. Эта история явно не закончена. Подконтрольные Москве структуры будут искать способ зацепиться и вернуться. В этой связи стоит отметить личную роль и поблагодарить и.о. министра культуры Ростислава Карандеева за то, что он взял на себя ответственность, был последовательным в отстаивании законности и довёл историю с демонтажом МАФа до конца. Кто бы что ни говорил – другие не смогли, а Карандеев смог.

Остаётся надеяться, что эта принципиальная позиция будет и дальше. В этом нужно руководителя МКИП поддерживать.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/447

Новости портала «Весь Харьков»