Кадри, на яких український журналіст буцімто закликає знищити 1,5 млн жителів Донбасу, – фейкові

Брехня: журналіст Богдан Буткевич у 2014 році стверджував, що 1,5 млн жителів Донбасу потрібно вбити. Таку інформацію розносять російськими Telegram-каналами.

Правда: відео, яке поширюють пропагандисти, – змонтоване так, аби викривити контекст, зазначили фахівці VoxCheck. Насправді Буткевич говорив про 1,5 млн людей на Донбасі, яких неможливо працевлаштувати:

- Донбас – це не просто депресивний регіон, там настільки такий великий комплекс, грона проблем. Наприклад, там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей, в економіці першою чергою. Якщо брати навіть чисто Донецьку область, там 4 млн населення. Щонайменше мільйона півтора там просто «зайвих» людей, яким не буде роботи ніколи.

Про потребу в знищенні певних людей Буткевич говорив у контексті партійних бюрократів і кримінального клану:

- Проблема України, що ми віддаємо цей ресурс на поталу купки жадібних вихідців з партійної номенклатури, яка поєдналася з місцевим кримінальним кланом і яким просто вигідніше приєднатися до такої самої великої структури в росії, ніж будувати щось інше… Найголовніше, що треба зробити у даний момент, як би це жорстоко не прозвучить – є певна категорія людей, яких потрібно просто вбити. На жаль.

31 липня 2014 року журналіст доповнив свої слова, заявивши, що говорив про терористів, яких потрібно було знищити відразу

Джерело: https://t.me/spravdi/33705

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