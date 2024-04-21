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«Київ – російське місто»: як кремлівська пропаганда бреше про столицю України

«Київ – російське місто»: як кремлівська пропаганда бреше про столицю України

Найчастіше росіяни виправдовують свою агресію тим, що в Україні все нібито «історично належить росії», тому вони просто «повертають своє».

Як російські пропагандисти перекрутили історію Києва? Дивіться у новому випуску проєкту «Обережно! Фейк».

▶ ️Цей матеріал підготовлено 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/38078

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