Сегодня 09:12
Просмотров: 142
«Київ – російське місто»: як кремлівська пропаганда бреше про столицю України
Найчастіше росіяни виправдовують свою агресію тим, що в Україні все нібито «історично належить росії», тому вони просто «повертають своє».
Як російські пропагандисти перекрутили історію Києва? Дивіться у новому випуску проєкту «Обережно! Фейк».
▶ ️Цей матеріал підготовлено 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Джерело: https://t.me/spravdi/38078
Темы: війна, пропаганда, росія, україна