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«Київський режим» – приклад неосвіченої та нахабної влади». Це – пропагандистська маячня

«Київський режим» – приклад неосвіченої та нахабної влади». Це – пропагандистська маячня

#спростуванняЦентру

Брехня: Зеленський звинувачує Польщу в недостатній підтримці України, Кулеба висловив претензії на польські землі, які історично належать Україні, а український посол в Японії відвідав місце вшанування японських воєнних злочинців. Таку брехню тиражують пропагандистські z-канали.

Правда: подібні заяви з боку кремля – спосіб «віддзеркалення» власної поведінки з боку московської «еліти». Варто лише згадати неодноразові вислови експрезидента рф медведєва, з Telegram-каналу якого світ дізнався, що:

• США – це «альфа-самець Піндостан» і «господар інсектарію»;

• президент Зеленський – «невротик, упоротий гетьман, зелений вождь у зеленій невипраній майці»;

• українські політики – «різні таргани, що розплодилися в київському інсектарії»;

• західні країни – «купка божевільних нацистів-наркоманів, велика зграя собак із західної псарні».

Ці витяги зі словника медведєва не стільки свідчать про його хамство, скільки (що набагато важливіше) є черговим аргументом для деяких закордонних політиків (які закликають Київ до переговорів) на користь того, що розмовляти з офіційною москвою немає про що.

«Київський режим» – приклад неосвіченої та нахабної влади». Це – пропагандистська маячня

Джерело: https://t.me/spravdi/41860

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