Колишній директор ЦРУ Девід Петреус розповів, що чекає ланцюгову реакцію на полі бою в Україні

Генерал зауважив, що наступальні дії дуже складні і він не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни.

"Це складно, але не безнадійно. Зрештою, ми знаємо, що ми робимо. Ми починаємо накопичувати прогрес і після досягаємо ефекту ланцюгової реакції. І ми сподіваємося побачити [в Україні] саме це", — сказав Петреус під час виступу на Київському безпековому форумі.

За його словами, ЗСУ утримують росіян на величезному фронті і не дають їм зосередитися в якомусь одному місці, знищують склади і логістику росіян.

"Вони створюють умови на полі бою і, коли з’явиться можливість, вони зможуть завдати рішучого удару резервними силами (…) та відріжуть Крим від півдня України. В ідеалі було б знищити Кримський міст", — сказав генерал.

Петреус зауважив, що окупанти створили надзвичайно складну систему оборони, яку важко подолати, але "українці адаптуються надзвичайно вражаюче".

Джерело: https://t.me/znua_live/110877

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