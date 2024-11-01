Контроль зв’язку, фейкові сторінки, перекриття кварталів ― як росіяни намагаються виявити патріотів України в окупації?

Контроль над мобільним зв’язком та інтернетом ― характерні особливості контррозвідувального режиму росіян на тимчасово окупованих територіях України.

Представник ГУР МОУ Андрій Черняк описав наявні для наших громадян в окупації загрози, а також методи, які використовують московити для виявлення проукраїнських мешканців.

У коментарі для журналістів телеканалу “Рада” він нагадав, що українське обладнання для мобільного зв’язку та інтернету на окупованих територіях росіяни перепрограмували “під себе” для стеження.

“Коли окупанти захопили ці території, вони просто вкрали цю всю техніку й засоби, перепрограмували їх і зараз використовують як свої. Усе це відбувається для тотального контролю та прослуховування мешканців окупованих територій”, ― зазначив Андрій Черняк.

За його словами, росіяни намагаються фіксувати кожен випадок користування забороненими окупаційною владою інтернет-ресурсами чи месенджерами. Буває, що окупанти блокують цілі райони, щоб визначити користувача.

“Є такі випадки, що після блокування цілих районів, де хтось зайшов у якусь соціальну мережу, вони просто арештовують всіх людей, садять до в’язниці. І серед них намагаються з’ясувати, хто заходив в інтернет, куди і яку інформацію передавали чи яку отримували”, ― розповів представник Воєнної розвідки України.

Ще один метод російських окупантів ― створення фейкових сторінок, які виконують роль приманки.

“Окупанти намагаються створювати фейкові інформаційні ресурси, фейкові акаунти, які максимально схожі на ресурси ГУР, щоб люди туди заходили, і окупаційна влада могла їх знаходити та заарештовувати”, ― сказав представник ГУР МО України.

Андрій Черняк закликав українських патріотів в окупації не втрачати пильності та наголосив, що кожен, хто прагне допомогти Україні, може скористатись контактами та інструкціями з безпеки, які вказані на офіційних ресурсах ГУР МО України.

Джерело: gur.gov.ua

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