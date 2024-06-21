На потреби Повітряних Сил ЗСУ передають комплектуючі до літаків Су-27

Завдяки прокуратурі Закарпаття на потреби ЗСУ передадуть комплектуючі до військових літаків Су-27.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Комплектуючі до військових літаків Су-27 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

«Коробки із запчастинами у березні 2024 року виявили серед багажу у пасажирському автобусі, що прямував з Чернівців до Італії. Товари були серед передач, які громадяни відправляли за кордон. Транспортний засіб зупинили на пункті пропуску «Дякове» на кордоні з Румунією», — йдеться в повідомленні.

У межах слідства після вилучення комплектуючих, за клопотанням прокуратури, суд наклав на них арешт.

Експерти встановили, що виявлені деталі є запасними частинами для винищувачів Су-27, які перебувають на озброєнні українських військових.

Тож за рішенням суду водій автобуса повинен сплатити штраф, а комплектуючі до літаків передадуть одній із військових частин Повітряних Сил ЗСУ.

Джерело: armyinform.com.ua

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